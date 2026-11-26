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26.11.2026 09:29:00
AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca tendiert am Donnerstagvormittag fester
Die Aktie von AstraZeneca gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die AstraZeneca-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 140,24 GBP.
Die Aktie legte um 09:28 Uhr in der London-Sitzung 0,7 Prozent auf 140,24 GBP zu. Damit gibt das Wertpapier dem FTSE 100, der bei 10'560 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 140,44 GBP markierte die AstraZeneca-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 138,56 GBP. Zuletzt wechselten via London 40'584 AstraZeneca-Aktien den Besitzer.
Am 19.02.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 157,30 GBP an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die AstraZeneca-Aktie derzeit noch 12,16 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 15.08.2026 auf bis zu 114,04 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 18,68 Prozent könnte die AstraZeneca-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
AstraZeneca-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 2,36 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,34 USD belaufen. Die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal legte AstraZeneca am 30.10.2026 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,50 GBP. Im Vorjahresviertel waren 1,22 GBP je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 12.06 Mrd. GBP in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 11.26 Mrd. GBP umgesetzt.
Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte AstraZeneca am 11.02.2027 präsentieren.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 10,28 USD je Aktie in den AstraZeneca-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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