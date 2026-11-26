Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 140,60 GBP zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im FTSE 100, der aktuell bei 10'626 Punkten steht. Kurzfristig markierte die AstraZeneca-Aktie bei 140,88 GBP ihr bisheriges Tageshoch. Bei 138,56 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Bisher wurden via London 286'208 AstraZeneca-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 157,30 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.02.2026). Der aktuelle Kurs der AstraZeneca-Aktie ist somit 11,88 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 15.08.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 114,04 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die AstraZeneca-Aktie 23,29 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 2,36 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,34 USD je AstraZeneca-Aktie. Am 30.10.2026 hat AstraZeneca in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt. Das EPS lag bei 1,50 GBP. Im letzten Jahr hatte AstraZeneca einen Gewinn von 1,22 GBP je Aktie eingefahren. AstraZeneca hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 12.06 Mrd. GBP abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 11.26 Mrd. GBP erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte AstraZeneca am 11.02.2027 vorlegen.

In der AstraZeneca-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 10,28 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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