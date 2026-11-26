Die Aktionäre schickten das Papier von AstraZeneca nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie um 12:28 Uhr 1,1 Prozent auf 140,78 GBP. Damit gibt das Wertpapier dem FTSE 100, der bei 10'592 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 140,88 GBP markierte die AstraZeneca-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 138,56 GBP eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 151'512 AstraZeneca-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 157,30 GBP. Dieser Kurs wurde am 19.02.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 11,73 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der AstraZeneca-Aktie. Am 15.08.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 114,04 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die AstraZeneca-Aktie 23,45 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

AstraZeneca-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 2,36 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,34 USD aus. AstraZeneca liess sich am 30.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,50 GBP. Im Vorjahresviertel hatte AstraZeneca 1,22 GBP je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz wurden 12.06 Mrd. GBP gegenüber 11.26 Mrd. GBP im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 11.02.2027 terminiert.

Experten gehen davon aus, dass AstraZeneca im Jahr 2026 10,28 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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