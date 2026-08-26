AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca am Vormittag mit Verlusten

Die AstraZeneca-Aktie wies um 09:28 Uhr Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 124,48 GBP abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im FTSE 100, der zurzeit bei 10'879 Punkten liegt. Den tiefsten Stand des Tages markierte die AstraZeneca-Aktie bisher bei 124,10 GBP. Den Handelstag beging das Papier bei 124,50 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 80'639 AstraZeneca-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 157,30 GBP. Dieser Kurs wurde am 19.02.2026 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 26,37 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 27.09.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 107,84 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 13,37 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 2,36 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,71 USD. Am 27.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 1,20 GBP beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,18 GBP je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat AstraZeneca in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,84 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 11.46 Mrd. GBP im Vergleich zu 10.83 Mrd. GBP im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 30.10.2026 erwartet. Schätzungsweise am 11.11.2027 dürfte AstraZeneca die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 10,24 USD je AstraZeneca-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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