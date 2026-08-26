AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca wird am Mittwochnachmittag ausgebremst

Die Aktionäre schickten das Papier von AstraZeneca nach unten. In der London-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 1,7 Prozent auf 122,67 GBP. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im FTSE 100, der zurzeit bei 10'913 Punkten liegt. Der Kurs der AstraZeneca-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 122,20 GBP nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 124,50 GBP. Zuletzt wechselten via London 819'420 AstraZeneca-Aktien den Besitzer.

Bei 157,30 GBP erreichte der Titel am 19.02.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 28,23 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 107,84 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (27.09.2025). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der AstraZeneca-Aktie 12,09 Prozent sinken.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 2,36 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,71 USD. AstraZeneca liess sich am 27.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,20 GBP, nach 1,18 GBP im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 11.46 Mrd. GBP vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.83 Mrd. GBP in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte AstraZeneca am 30.10.2026 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 11.11.2027.

In der AstraZeneca-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 10,24 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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