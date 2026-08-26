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AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292

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26.08.2026 12:29:00

AstraZeneca Aktie News: Anleger schicken AstraZeneca am Mittwochmittag auf rotes Terrain

AstraZeneca Aktie News: Anleger schicken AstraZeneca am Mittwochmittag auf rotes Terrain

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von AstraZeneca. Die AstraZeneca-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 123,58 GBP abwärts.

AstraZeneca
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Die AstraZeneca-Aktie notierte im London-Handel um 12:28 Uhr mit Abschlägen von 0,9 Prozent bei 123,58 GBP. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der derzeit bei 10'874 Punkten notiert. Das Tagestief markierte die AstraZeneca-Aktie bei 123,34 GBP. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 124,50 GBP. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 332'005 AstraZeneca-Aktien.

Am 19.02.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 157,30 GBP. 27,29 Prozent Plus fehlen der AstraZeneca-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 107,84 GBP erreichte der Anteilsschein am 27.09.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 12,74 Prozent würde die AstraZeneca-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,71 USD, nach 2,36 GBP im Jahr 2025. Am 27.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,20 GBP präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte AstraZeneca ein EPS von 1,18 GBP je Aktie vermeldet. Beim Umsatz wurden 11.46 Mrd. GBP gegenüber 10.83 Mrd. GBP im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte AstraZeneca am 30.10.2026 präsentieren. Schätzungsweise am 11.11.2027 dürfte AstraZeneca die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass AstraZeneca einen Gewinn von 10,24 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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20.08.26 AstraZeneca Buy Goldman Sachs Group Inc.
19.08.26 AstraZeneca Sell Deutsche Bank AG
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