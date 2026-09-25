AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca am Freitagnachmittag mit Aufschlag

Die Aktionäre schickten das Papier von AstraZeneca nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 0,5 Prozent auf 124,66 GBP. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im FTSE 100, der derzeit bei 10'676 Punkten notiert. In der Spitze legte die AstraZeneca-Aktie bis auf 126,14 GBP zu. Mit einem Wert von 124,00 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten AstraZeneca-Aktien beläuft sich auf 397'902 Stück.

Am 19.02.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 157,30 GBP an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 26,18 Prozent über dem aktuellen Kurs der AstraZeneca-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.09.2025 (107,84 GBP). Mit Abgaben von 13,49 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für AstraZeneca-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,36 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,34 USD ausgeschüttet werden. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte AstraZeneca am 27.07.2026 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,20 GBP beziffert, während im Vorjahresquartal 1,18 GBP je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz wurden 11.46 Mrd. GBP gegenüber 10.83 Mrd. GBP im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

AstraZeneca wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 30.10.2026 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können AstraZeneca-Anleger Experten zufolge am 11.11.2027 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass AstraZeneca im Jahr 2026 10,26 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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