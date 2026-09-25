AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292
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25.09.2026 12:29:00
AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca zeigt sich am Freitagmittag gestärkt
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von AstraZeneca. Die Aktionäre schickten das Papier von AstraZeneca nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 125,04 GBP.
Im London-Handel gewannen die AstraZeneca-Papiere um 12:28 Uhr 0,8 Prozent. Damit gibt das Wertpapier dem FTSE 100, der bei 10'713 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Das bisherige Tageshoch markierte die AstraZeneca-Aktie bei 126,14 GBP. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 124,00 GBP. Zuletzt wurden via London 206'006 AstraZeneca-Aktien umgesetzt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (157,30 GBP) erklomm das Papier am 19.02.2026. Mit einem Zuwachs von 25,80 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.09.2025 (107,84 GBP). Derzeit notiert die AstraZeneca-Aktie damit 15,95 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
AstraZeneca-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 2,36 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,34 USD belaufen. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte AstraZeneca am 27.07.2026. Es stand ein EPS von 1,20 GBP je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei AstraZeneca noch ein Gewinn pro Aktie von 1,18 GBP in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 11.46 Mrd. GBP vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte AstraZeneca 10.83 Mrd. GBP umgesetzt.
Am 30.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 11.11.2027 wird AstraZeneca schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 10,26 USD je Aktie in den AstraZeneca-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.
Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.
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