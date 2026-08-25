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AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292

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25.08.2026 09:29:00

AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca am Vormittag stärker

AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca am Vormittag stärker

Die Aktie von AstraZeneca gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im London-Handel gewannen die AstraZeneca-Papiere zuletzt 0,6 Prozent.

AstraZeneca
131.50 CHF -2.09%
Kaufen Verkaufen

Die AstraZeneca-Aktie notierte im London-Handel um 09:28 Uhr in Grün und gewann 0,6 Prozent auf 121,80 GBP. Damit gibt das Wertpapier dem FTSE 100, der bei 10'866 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die AstraZeneca-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 122,26 GBP aus. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 122,20 GBP. Bisher wurden via London 68'954 AstraZeneca-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 19.02.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 157,30 GBP. Gewinne von 29,15 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 27.09.2025 Kursverluste bis auf 107,84 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 11,46 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

AstraZeneca-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 2,36 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,76 USD belaufen. Am 27.07.2026 legte AstraZeneca die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Das EPS wurde auf 1,20 GBP beziffert. Im Vorjahresviertel hatte AstraZeneca 1,18 GBP je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite hat AstraZeneca im vergangenen Quartal 11.46 Mrd. GBP verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,84 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte AstraZeneca 10.83 Mrd. GBP umsetzen können.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 30.10.2026 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 11.11.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je AstraZeneca-Aktie in Höhe von 10,24 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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Long 13’508.19 13.77 S1B6WU
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