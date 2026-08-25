AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292
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25.08.2026 16:29:00
AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca am Nachmittag mit Aufschlag
Die Aktie von AstraZeneca gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die AstraZeneca-Aktie konnte zuletzt im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,0 Prozent auf 123,52 GBP.
Um 16:28 Uhr wies die AstraZeneca-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 2,0 Prozent auf 123,52 GBP nach oben. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im FTSE 100, der zurzeit bei 10'869 Punkten liegt. In der Spitze gewann die AstraZeneca-Aktie bis auf 123,64 GBP. Bei 122,20 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im London-Handel wechselten bis jetzt 672'868 AstraZeneca-Aktien den Besitzer.
Bei 157,30 GBP markierte der Titel am 19.02.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die AstraZeneca-Aktie mit einem Kursplus von 27,35 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 107,84 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (27.09.2025). Abschläge von 12,69 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Nachdem im Jahr 2025 2,36 GBP an AstraZeneca-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,76 USD aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte AstraZeneca am 27.07.2026 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,20 GBP ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,18 GBP erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite standen 11.46 Mrd. GBP in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10.83 Mrd. GBP umgesetzt.
AstraZeneca dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 30.10.2026 präsentieren. Experten kalkulieren am 11.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von AstraZeneca.
Experten gehen davon aus, dass AstraZeneca im Jahr 2026 10,24 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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