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25.08.2026 12:29:00

AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca zeigt sich am Dienstagmittag freundlich

AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca zeigt sich am Dienstagmittag freundlich

Die Aktie von AstraZeneca gehört am Dienstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 121,62 GBP zu.

AstraZeneca
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Das Papier von AstraZeneca konnte um 12:28 Uhr klettern und stieg im London-Handel um 0,4 Prozent auf 121,62 GBP. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im FTSE 100, der im Moment bei 10'867 Punkten tendiert. Die AstraZeneca-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 122,26 GBP. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 122,20 GBP. Im London-Handel wechselten bis jetzt 308'483 AstraZeneca-Aktien den Besitzer.

Am 19.02.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 157,30 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 29,34 Prozent könnte die AstraZeneca-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.09.2025 bei 107,84 GBP. Das 52-Wochen-Tief könnte die AstraZeneca-Aktie mit einem Verlust von 11,33 Prozent wieder erreichen.

Für AstraZeneca-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,36 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,76 USD ausgeschüttet werden. Am 27.07.2026 hat AstraZeneca in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,20 GBP beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,18 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 11.46 Mrd. GBP – das entspricht einem Zuwachs von 5,84 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 10.83 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.

AstraZeneca dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 30.10.2026 präsentieren. Am 11.11.2027 wird AstraZeneca schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je AstraZeneca-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 10,24 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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20.08.26 AstraZeneca Buy Goldman Sachs Group Inc.
19.08.26 AstraZeneca Sell Deutsche Bank AG
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