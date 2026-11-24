Um 09:28 Uhr konnte die Aktie von AstraZeneca zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 0,6 Prozent auf 136,28 GBP. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im FTSE 100, der aktuell bei 10'478 Punkten steht. Kurzfristig markierte die AstraZeneca-Aktie bei 136,32 GBP ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 136,16 GBP. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 28'725 AstraZeneca-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (157,30 GBP) erklomm das Papier am 19.02.2026. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 15,42 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 15.08.2026 Kursverluste bis auf 114,04 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die AstraZeneca-Aktie damit 19,50 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem AstraZeneca seine Aktionäre 2025 mit 2,36 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,34 USD je Aktie ausschütten. AstraZeneca liess sich am 30.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 1,50 GBP je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte AstraZeneca 1,22 GBP je Aktie eingenommen. Der Umsatz lag bei 12.06 Mrd. GBP – das entspricht einem Zuwachs von 7,07 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 11.26 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 11.02.2027 terminiert.

In der AstraZeneca-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 10,26 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur AstraZeneca-Aktie

AstraZeneca-Aktie gewinnt leicht: Baxfendy erhält positive EMA-Empfehlung

AstraZeneca-Aktie im Plus: Pharmakonzern überrascht mit starkem Quartal - Erfolg bei Krebsmedikamenten als Treiber

Aktien von Roche, Novartis und Co.: Pharma-Zahlungen in der Schweiz gehen zurück