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24.11.2026 12:29:00
AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca am Mittag mit grünen Vorzeichen
Die Aktie von AstraZeneca zählt am Dienstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die AstraZeneca-Aktie stieg im London-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 136,40 GBP.
Die AstraZeneca-Aktie stieg im London-Handel. Um 12:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 136,40 GBP. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im FTSE 100, der aktuell bei 10'463 Punkten steht. Bei 136,82 GBP erreichte die AstraZeneca-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke stand der Titel bei 136,16 GBP. Der Tagesumsatz der AstraZeneca-Aktie belief sich zuletzt auf 117'672 Aktien.
Am 19.02.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 157,30 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 15,32 Prozent Plus fehlen der AstraZeneca-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 15.08.2026 bei 114,04 GBP. Mit einem Abschlag von mindestens 16,39 Prozent könnte die AstraZeneca-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Zuletzt erhielten AstraZeneca-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,36 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,34 USD aus. Die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte AstraZeneca am 30.10.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,50 GBP ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,22 GBP erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite standen 12.06 Mrd. GBP in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 11.26 Mrd. GBP umgesetzt.
Die AstraZeneca-Bilanz für Q4 2026 wird am 11.02.2027 erwartet.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 10,26 USD je Aktie in den AstraZeneca-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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