AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca büsst am Donnerstagvormittag ein

Das Papier von AstraZeneca gab in der London-Sitzung ab. Um 09:28 Uhr ging es um 0,7 Prozent auf 123,42 GBP abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der aktuell bei 10'689 Punkten steht. Die AstraZeneca-Aktie sank bis auf 123,24 GBP. Bei 124,18 GBP eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten AstraZeneca-Aktien beläuft sich auf 51'832 Stück.

Am 19.02.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 157,30 GBP. Derzeit notiert die AstraZeneca-Aktie damit 21,54 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 27.09.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 107,84 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die AstraZeneca-Aktie mit einem Verlust von 12,62 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten AstraZeneca-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,36 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,34 USD aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte AstraZeneca am 27.07.2026. Das EPS lag bei 1,20 GBP. Im letzten Jahr hatte AstraZeneca einen Gewinn von 1,18 GBP je Aktie eingefahren. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 11.46 Mrd. GBP in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,84 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte AstraZeneca einen Umsatz von 10.83 Mrd. GBP eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte AstraZeneca am 30.10.2026 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von AstraZeneca rechnen Experten am 11.11.2027.

In der AstraZeneca-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 10,26 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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