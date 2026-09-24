AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292
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24.09.2026 16:29:00
AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca am Donnerstagnachmittag mit grünen Vorzeichen
Die Aktie von AstraZeneca gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die AstraZeneca-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 124,88 GBP nach oben.
Die AstraZeneca-Aktie konnte um 16:28 Uhr im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 124,88 GBP. Damit gibt das Wertpapier dem FTSE 100, der bei 10'730 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze gewann die AstraZeneca-Aktie bis auf 125,02 GBP. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 124,18 GBP. Zuletzt wechselten 922'058 AstraZeneca-Aktien den Besitzer.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 157,30 GBP. Dieser Kurs wurde am 19.02.2026 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 25,96 Prozent könnte die AstraZeneca-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 27.09.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 107,84 GBP. Mit dem aktuellen Kurs notiert die AstraZeneca-Aktie 15,80 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Im Jahr 2025 erhielten AstraZeneca-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,36 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,34 USD. AstraZeneca liess sich am 27.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. AstraZeneca hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,20 GBP je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,18 GBP je Aktie gewesen. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,84 Prozent auf 11.46 Mrd. GBP. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 10.83 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte AstraZeneca am 30.10.2026 vorlegen. Schätzungsweise am 11.11.2027 dürfte AstraZeneca die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 10,26 USD je AstraZeneca-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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finpension auf Wachstumskurs: Banklizenz, Hypotheken & KI – Beat Bühlmann im BX Morningcall
finpension wächst weiter und plant bereits den nächsten Entwicklungsschritt: Aus dem ursprünglich stark auf Vorsorge ausgerichteten Anbieter soll langfristig ein umfassender digitaler Finanzdienstleister werden. Eine angestrebte Banklizenz sowie Sparkonten und Hypotheken sollen dabei das Angebot erweitern.
Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.
Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.
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