AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292
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24.09.2026 12:29:00
AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca verliert am Mittag
Die Aktie von AstraZeneca gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die AstraZeneca-Aktie musste zuletzt im London-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 123,88 GBP.
Um 12:28 Uhr ging es für die AstraZeneca-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 123,88 GBP. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im FTSE 100, der zurzeit bei 10'711 Punkten liegt. Zwischenzeitlich weitete die AstraZeneca-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 123,18 GBP aus. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 124,18 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 274'678 AstraZeneca-Aktien.
Am 19.02.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 157,30 GBP an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 26,98 Prozent über dem aktuellen Kurs der AstraZeneca-Aktie. Am 27.09.2025 gab der Anteilsschein bis auf 107,84 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 12,95 Prozent könnte die AstraZeneca-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Nach 2,36 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,34 USD je AstraZeneca-Aktie. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte AstraZeneca am 27.07.2026 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,20 GBP beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,18 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 11.46 Mrd. GBP – das entspricht einem Zuwachs von 5,84 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 10.83 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.10.2026 erfolgen. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 11.11.2027.
In der AstraZeneca-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 10,26 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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finpension auf Wachstumskurs: Banklizenz, Hypotheken & KI – Beat Bühlmann im BX Morningcall
finpension wächst weiter und plant bereits den nächsten Entwicklungsschritt: Aus dem ursprünglich stark auf Vorsorge ausgerichteten Anbieter soll langfristig ein umfassender digitaler Finanzdienstleister werden. Eine angestrebte Banklizenz sowie Sparkonten und Hypotheken sollen dabei das Angebot erweitern.
Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.
Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.
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