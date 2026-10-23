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23.10.2026 09:29:00

AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca am Vormittag tiefer

AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca am Vormittag tiefer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von AstraZeneca. Die AstraZeneca-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 1,0 Prozent im Minus bei 128,56 GBP.

AstraZeneca
140.90 CHF 0.06%
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Die AstraZeneca-Aktie gab im London-Handel um 09:28 Uhr um 1,0 Prozent auf 128,56 GBP nach. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der derzeit bei 10'714 Punkten notiert. Bei 128,06 GBP markierte die AstraZeneca-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 129,06 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 56'573 AstraZeneca-Aktien.

Bei 157,30 GBP markierte der Titel am 19.02.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die AstraZeneca-Aktie somit 18,27 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 15.08.2026 bei 114,04 GBP. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die AstraZeneca-Aktie derzeit noch 11,29 Prozent Luft nach unten.

Nach 2,36 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,34 USD je AstraZeneca-Aktie. Am 27.07.2026 hat AstraZeneca in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 1,20 GBP je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei AstraZeneca noch ein Gewinn pro Aktie von 1,18 GBP in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat AstraZeneca 11.46 Mrd. GBP umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5,84 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 10.83 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von AstraZeneca wird am 30.10.2026 gerechnet. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 11.11.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je AstraZeneca-Aktie in Höhe von 10,25 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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AstraZeneca am 23.10.2026

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