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23.10.2026 16:29:00
AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca am Freitagnachmittag mit roter Tendenz
Die Aktie von AstraZeneca gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die AstraZeneca-Aktie rutschte in der London-Sitzung um 2,1 Prozent auf 127,04 GBP ab.
Die Aktie verlor um 16:28 Uhr in der London-Sitzung 2,1 Prozent auf 127,04 GBP. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im FTSE 100, der im Moment bei 10'649 Punkten realisiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die AstraZeneca-Aktie bisher bei 127,00 GBP. Mit einem Wert von 129,06 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 473'513 AstraZeneca-Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (157,30 GBP) erklomm das Papier am 19.02.2026. Mit einem Zuwachs von mindestens 23,82 Prozent könnte die AstraZeneca-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 114,04 GBP ab. Mit einem Kursverlust von 10,23 Prozent würde die AstraZeneca-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Die Dividendenausschüttung für AstraZeneca-Aktionäre betrug im Jahr 2025 2,36 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,34 USD belaufen. AstraZeneca liess sich am 27.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,20 GBP präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,18 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 11.46 Mrd. GBP gegenüber 10.83 Mrd. GBP im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Die AstraZeneca-Bilanz für Q3 2026 wird am 30.10.2026 erwartet. Mit der Präsentation der Q3 2027-Finanzergebnisse von AstraZeneca rechnen Experten am 11.11.2027.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 10,25 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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