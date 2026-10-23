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23.10.2026 12:29:00
AstraZeneca Aktie News: Anleger schicken AstraZeneca am Freitagmittag ins Minus
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von AstraZeneca. Zuletzt fiel die AstraZeneca-Aktie. Im London-Handel rutschte das Papier um 2,1 Prozent auf 127,08 GBP ab.
Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Verlusten. Im London-Handel verbilligte sie sich um 2,1 Prozent auf 127,08 GBP. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der aktuell bei 10'670 Punkten steht. Der Kurs der AstraZeneca-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 127,02 GBP nach. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 129,06 GBP. Die Anzahl der bisher gehandelten AstraZeneca-Aktien beläuft sich auf 165'409 Stück.
Bei 157,30 GBP markierte der Titel am 19.02.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 23,78 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 15.08.2026 bei 114,04 GBP. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 10,26 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Zuletzt erhielten AstraZeneca-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,36 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,34 USD aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte AstraZeneca am 27.07.2026. Das EPS belief sich auf 1,20 GBP gegenüber 1,18 GBP je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 11.46 Mrd. GBP in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10.83 Mrd. GBP umgesetzt.
Voraussichtlich am 30.10.2026 dürfte AstraZeneca Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 11.11.2027.
Experten gehen davon aus, dass AstraZeneca im Jahr 2026 10,25 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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