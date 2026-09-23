AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca tendiert am Mittwochvormittag schwächer

Die AstraZeneca-Aktie notierte im London-Handel um 09:28 Uhr mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 126,30 GBP. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der bislang bei 10'749 Punkten steht. In der Spitze fiel die AstraZeneca-Aktie bis auf 125,52 GBP. Bei 125,64 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Zuletzt wechselten 79'567 AstraZeneca-Aktien den Besitzer.

Bei 157,30 GBP erreichte der Titel am 19.02.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die AstraZeneca-Aktie 24,54 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 27.09.2025 Kursverluste bis auf 107,84 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der AstraZeneca-Aktie liegt somit 17,12 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für AstraZeneca-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,36 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,34 USD ausgeschüttet werden. Am 27.07.2026 lud AstraZeneca zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,20 GBP beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,18 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,84 Prozent auf 11.46 Mrd. GBP. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 10.83 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte AstraZeneca am 30.10.2026 präsentieren. Schätzungsweise am 11.11.2027 dürfte AstraZeneca die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den AstraZeneca-Gewinn für das Jahr 2026 auf 10,26 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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