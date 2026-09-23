AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292
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23.09.2026 16:29:00
AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca am Mittwochnachmittag mit Kurseinbussen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von AstraZeneca. Die AstraZeneca-Aktie musste zuletzt im London-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 125,74 GBP.
Die AstraZeneca-Aktie gab im London-Handel um 16:28 Uhr um 0,8 Prozent auf 125,74 GBP nach. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im FTSE 100, der zurzeit bei 10'735 Punkten liegt. Die AstraZeneca-Aktie sank bis auf 124,38 GBP. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 125,64 GBP. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 509'872 AstraZeneca-Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 19.02.2026 auf bis zu 157,30 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 25,10 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.09.2025 bei 107,84 GBP. Der derzeitige Kurs der AstraZeneca-Aktie liegt somit 16,60 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Im Jahr 2025 erhielten AstraZeneca-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,36 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,34 USD. Am 27.07.2026 lud AstraZeneca zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,20 GBP eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,18 GBP je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat AstraZeneca mit einem Umsatz von insgesamt 11.46 Mrd. GBP abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.83 Mrd. GBP erwirtschaftet worden waren, um 5,84 Prozent gesteigert.
AstraZeneca dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 30.10.2026 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 11.11.2027.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 10,26 USD je AstraZeneca-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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finpension auf Wachstumskurs: Banklizenz, Hypotheken & KI – Beat Bühlmann im BX Morningcall
finpension wächst weiter und plant bereits den nächsten Entwicklungsschritt: Aus dem ursprünglich stark auf Vorsorge ausgerichteten Anbieter soll langfristig ein umfassender digitaler Finanzdienstleister werden. Eine angestrebte Banklizenz sowie Sparkonten und Hypotheken sollen dabei das Angebot erweitern.
Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.
Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.
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