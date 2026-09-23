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23.09.2026 12:29:00

AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca wird am Mittag ausgebremst

AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca wird am Mittag ausgebremst

Die Aktie von AstraZeneca gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die AstraZeneca-Aktie gab im London-Handel zuletzt um 1,2 Prozent auf 125,18 GBP nach.

AstraZeneca
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Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Verlusten. Im London-Handel verbilligte sie sich um 1,2 Prozent auf 125,18 GBP. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der derzeit bei 10'719 Punkten notiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die AstraZeneca-Aktie bis auf 124,68 GBP. Den Handelstag beging das Papier bei 125,64 GBP. Zuletzt wechselten via London 220'748 AstraZeneca-Aktien den Besitzer.

Bei 157,30 GBP markierte der Titel am 19.02.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die AstraZeneca-Aktie 25,66 Prozent zulegen. Am 27.09.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 107,84 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die AstraZeneca-Aktie mit einem Verlust von 13,85 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,34 USD, nach 2,36 GBP im Jahr 2025. AstraZeneca liess sich am 27.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,20 GBP ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,18 GBP je Aktie generiert. Umsatzseitig wurden 11.46 Mrd. GBP vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte AstraZeneca 10.83 Mrd. GBP umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte AstraZeneca am 30.10.2026 präsentieren. Die Q3 2027-Finanzergebnisse könnte AstraZeneca möglicherweise am 11.11.2027 präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 10,26 USD je AstraZeneca-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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