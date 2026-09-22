AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292
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22.09.2026 09:29:00
AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca zeigt sich am Vormittag fester
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von AstraZeneca. Im London-Handel gewannen die AstraZeneca-Papiere zuletzt 0,7 Prozent.
Die AstraZeneca-Aktie konnte um 09:28 Uhr im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 126,44 GBP. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im FTSE 100, der zurzeit bei 10'750 Punkten liegt. Kurzfristig markierte die AstraZeneca-Aktie bei 126,88 GBP ihr bisheriges Tageshoch. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 126,06 GBP. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 53'990 AstraZeneca-Aktien umgesetzt.
Der Anteilsschein kletterte am 19.02.2026 auf bis zu 157,30 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 24,41 Prozent über dem aktuellen Kurs der AstraZeneca-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 107,84 GBP ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der AstraZeneca-Aktie 14,71 Prozent sinken.
Nach 2,36 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,34 USD je AstraZeneca-Aktie. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte AstraZeneca am 27.07.2026. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,20 GBP eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,18 GBP je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat AstraZeneca mit einem Umsatz von insgesamt 11.46 Mrd. GBP abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.83 Mrd. GBP erwirtschaftet worden waren, um 5,84 Prozent gesteigert.
AstraZeneca wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 30.10.2026 vorlegen. Die Veröffentlichung der AstraZeneca-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 11.11.2027.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 10,26 USD je AstraZeneca-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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