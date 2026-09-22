AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292
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22.09.2026 16:29:00
AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca verteidigt am Nachmittag Vortagesniveau
Ohne grosse Bewegung zeigt sich am Dienstagnachmittag die Aktie von AstraZeneca. Die AstraZeneca-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via London bei 125,66 GBP.
Mit einem Wert von 125,66 GBP bewegte sich die AstraZeneca-Aktie um 16:28 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im FTSE 100, der zurzeit bei 10'735 Punkten liegt. Die AstraZeneca-Aktie legte bis auf 126,88 GBP an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zwischenzeitlich weitete die AstraZeneca-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 124,78 GBP aus. Bei 126,06 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 484'243 AstraZeneca-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.02.2026 bei 157,30 GBP. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 25,18 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 107,84 GBP erreichte der Anteilsschein am 27.09.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die AstraZeneca-Aktie 16,52 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Für AstraZeneca-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,36 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,34 USD ausgeschüttet werden. AstraZeneca liess sich am 27.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,20 GBP beziffert. Im Vorjahresviertel hatte AstraZeneca 1,18 GBP je Aktie verdient. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 11.46 Mrd. GBP in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,84 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte AstraZeneca einen Umsatz von 10.83 Mrd. GBP eingefahren.
Am 30.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. AstraZeneca dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 11.11.2027 präsentieren.
Von Analysten wird erwartet, dass AstraZeneca im Jahr 2026 10,26 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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