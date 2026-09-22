AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca am Dienstagmittag kaum bewegt

Im London-Handel kam die AstraZeneca-Aktie um 12:28 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 125,68 GBP. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im FTSE 100, der bislang bei 10'761 Punkten steht. Bei 126,88 GBP erreichte die AstraZeneca-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. In der Spitze fiel die AstraZeneca-Aktie bis auf 125,62 GBP. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 126,06 GBP. Von der AstraZeneca-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 184'448 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (157,30 GBP) erklomm das Papier am 19.02.2026. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 25,16 Prozent. Am 27.09.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 107,84 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 14,19 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

AstraZeneca-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 2,36 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,34 USD belaufen. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte AstraZeneca am 27.07.2026 vor. Das EPS wurde auf 1,20 GBP beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,18 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,84 Prozent auf 11.46 Mrd. GBP aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10.83 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Am 30.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 11.11.2027.

Experten taxieren den AstraZeneca-Gewinn für das Jahr 2026 auf 10,26 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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