AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292
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21.10.2026 09:29:00
AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca am Mittwochvormittag mit negativen Vorzeichen
Die Aktie von AstraZeneca gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die AstraZeneca-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im London-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 125,84 GBP abwärts.
Die AstraZeneca-Aktie gab im London-Handel um 09:28 Uhr um 0,3 Prozent auf 125,84 GBP nach. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im FTSE 100, der zurzeit bei 10'711 Punkten liegt. Der Kurs der AstraZeneca-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 125,76 GBP nach. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 126,02 GBP. Von der AstraZeneca-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 29'428 Stück gehandelt.
Der Anteilsschein kletterte am 19.02.2026 auf bis zu 157,30 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 25,00 Prozent könnte die AstraZeneca-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 114,04 GBP erreichte der Anteilsschein am 15.08.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der AstraZeneca-Aktie liegt somit 10,35 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,34 USD. Im Vorjahr hatte AstraZeneca 2,36 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte AstraZeneca am 27.07.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,20 GBP ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,18 GBP erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 11.46 Mrd. GBP vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.83 Mrd. GBP in den Büchern standen.
Am 30.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 11.11.2027.
Von Analysten wird erwartet, dass AstraZeneca im Jahr 2026 10,25 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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