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AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292

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21.08.2026 09:29:00

AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca gibt am Vormittag nach

AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca gibt am Vormittag nach

Die Aktie von AstraZeneca gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die AstraZeneca-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Minus bei 119,98 GBP.

AstraZeneca
128.97 CHF -0.79%
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Um 09:28 Uhr ging es für die AstraZeneca-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 119,98 GBP. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der derzeit bei 10'762 Punkten notiert. Die AstraZeneca-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 119,26 GBP ab. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 119,26 GBP. Die Anzahl der bisher gehandelten AstraZeneca-Aktien beläuft sich auf 93'448 Stück.

Bei 157,30 GBP markierte der Titel am 19.02.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die AstraZeneca-Aktie somit 23,73 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 107,84 GBP. Dieser Wert wurde am 27.09.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 10,12 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,32 USD. Im Vorjahr erhielten AstraZeneca-Aktionäre 2,36 GBP je Wertpapier. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte AstraZeneca am 27.07.2026 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,20 GBP. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,18 GBP je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat AstraZeneca im vergangenen Quartal 11.46 Mrd. GBP verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,84 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte AstraZeneca 10.83 Mrd. GBP umsetzen können.

Am 30.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 11.11.2027 dürfte AstraZeneca die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass AstraZeneca ein EPS in Höhe von 10,24 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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19.08.26 AstraZeneca Sell Deutsche Bank AG
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17.08.26 AstraZeneca Overweight JP Morgan Chase & Co.
07.08.26 AstraZeneca Buy Jefferies & Company Inc.
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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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