AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292
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21.08.2026 12:29:00
AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca am Freitagmittag billiger
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von AstraZeneca. Die AstraZeneca-Aktie notierte im London-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,9 Prozent bei 119,78 GBP.
Die AstraZeneca-Aktie notierte im London-Handel um 12:28 Uhr mit Abschlägen von 0,9 Prozent bei 119,78 GBP. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im FTSE 100, der zurzeit bei 10'750 Punkten liegt. Die AstraZeneca-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 119,26 GBP ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 119,26 GBP. Bisher wurden via London 466'497 AstraZeneca-Aktien gekauft oder verkauft.
Bei 157,30 GBP markierte der Titel am 19.02.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die AstraZeneca-Aktie somit 23,85 Prozent niedriger. Am 27.09.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 107,84 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die AstraZeneca-Aktie derzeit noch 9,97 Prozent Luft nach unten.
Nachdem im Jahr 2025 2,36 GBP an AstraZeneca-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,32 USD aus. AstraZeneca liess sich am 27.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,20 GBP beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,18 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,84 Prozent auf 11.46 Mrd. GBP aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10.83 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte AstraZeneca am 30.10.2026 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 11.11.2027.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass AstraZeneca ein EPS in Höhe von 10,24 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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