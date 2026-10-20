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AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292

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20.10.2026 09:29:00

AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca zeigt sich am Dienstagvormittag fester

AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca zeigt sich am Dienstagvormittag fester

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von AstraZeneca. Die AstraZeneca-Aktie konnte zuletzt im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 124,38 GBP.

AstraZeneca
136.59 CHF 0.77%
Kaufen Verkaufen

Die AstraZeneca-Aktie stand in der London-Sitzung um 09:28 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 124,38 GBP. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im FTSE 100, der aktuell bei 10'734 Punkten steht. Der Kurs der AstraZeneca-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 124,48 GBP zu. Den London-Handel startete das Papier bei 124,40 GBP. Zuletzt wechselten via London 73'219 AstraZeneca-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (157,30 GBP) erklomm das Papier am 19.02.2026. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die AstraZeneca-Aktie derzeit noch 26,47 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 15.08.2026 auf bis zu 114,04 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der AstraZeneca-Aktie liegt somit 9,07 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem AstraZeneca seine Aktionäre 2025 mit 2,36 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,34 USD je Aktie ausschütten. Am 27.07.2026 legte AstraZeneca die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Es stand ein EPS von 1,20 GBP je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei AstraZeneca noch ein Gewinn pro Aktie von 1,18 GBP in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,84 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 11.46 Mrd. GBP umgesetzt, gegenüber 10.83 Mrd. GBP im Vorjahreszeitraum.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte AstraZeneca am 30.10.2026 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 11.11.2027 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 10,25 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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