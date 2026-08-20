AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292
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20.08.2026 09:29:00
AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca am Donnerstagvormittag mit Aufschlag
Die Aktie von AstraZeneca zählt am Donnerstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von AstraZeneca zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 0,5 Prozent auf 121,10 GBP.
Die Aktie legte um 09:28 Uhr in der London-Sitzung 0,5 Prozent auf 121,10 GBP zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im FTSE 100, der derzeit bei 10'723 Punkten notiert. Den Tageshöchststand markierte die AstraZeneca-Aktie bei 121,62 GBP. Bei 121,62 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 82'744 AstraZeneca-Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 157,30 GBP. Dieser Kurs wurde am 19.02.2026 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 29,89 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 27.09.2025 auf bis zu 107,84 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der AstraZeneca-Aktie 10,95 Prozent sinken.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,32 USD. Im Vorjahr hatte AstraZeneca 2,36 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 27.07.2026 lud AstraZeneca zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,20 GBP. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,18 GBP je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 11.46 Mrd. GBP – das entspricht einem Zuwachs von 5,84 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 10.83 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.
Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.10.2026 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 11.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von AstraZeneca.
Von Analysten wird erwartet, dass AstraZeneca im Jahr 2026 10,24 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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