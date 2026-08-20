AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca am Donnerstagnachmittag schwächer

Die AstraZeneca-Aktie gab im London-Handel um 16:28 Uhr um 0,9 Prozent auf 119,40 GBP nach. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der bislang bei 10'732 Punkten steht. Die AstraZeneca-Aktie sank bis auf 119,32 GBP. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 121,62 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 768'227 AstraZeneca-Aktien.

Am 19.02.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 157,30 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der AstraZeneca-Aktie liegt somit 24,09 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.09.2025 bei 107,84 GBP. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 9,68 Prozent unter dem aktuellen Kurs der AstraZeneca-Aktie.

Nach 2,36 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,32 USD je AstraZeneca-Aktie. Am 27.07.2026 hat AstraZeneca in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 1,20 GBP je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei AstraZeneca noch ein Gewinn pro Aktie von 1,18 GBP in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,84 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 11.46 Mrd. GBP ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 10.83 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.10.2026 veröffentlicht. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können AstraZeneca-Anleger Experten zufolge am 11.11.2027 werfen.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem AstraZeneca-Gewinn in Höhe von 10,24 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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