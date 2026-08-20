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20.08.2026 12:29:00

AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca am Mittag schwächer

AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca am Mittag schwächer

Die Aktie von AstraZeneca gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die AstraZeneca-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Minus bei 119,88 GBP.

AstraZeneca
130.00 CHF -1.73%
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Die AstraZeneca-Aktie musste um 12:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im London-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 119,88 GBP abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der derzeit bei 10'724 Punkten notiert. In der Spitze fiel die AstraZeneca-Aktie bis auf 119,58 GBP. Bei 121,62 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Zuletzt wechselten via London 357'719 AstraZeneca-Aktien den Besitzer.

Am 19.02.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 157,30 GBP an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 31,21 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 107,84 GBP am 27.09.2025. Mit einem Kursverlust von 10,04 Prozent würde die AstraZeneca-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass AstraZeneca-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,32 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete AstraZeneca 2,36 GBP aus. Am 27.07.2026 äusserte sich AstraZeneca zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 1,20 GBP je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte AstraZeneca 1,18 GBP je Aktie eingenommen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat AstraZeneca im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,84 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 11.46 Mrd. GBP. Im Vorjahresviertel waren 10.83 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte AstraZeneca am 30.10.2026 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2027-Kennzahlen am 11.11.2027.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass AstraZeneca ein EPS in Höhe von 10,24 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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19.08.26 AstraZeneca Sell Deutsche Bank AG
19.08.26 AstraZeneca Buy UBS AG
17.08.26 AstraZeneca Overweight JP Morgan Chase & Co.
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