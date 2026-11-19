Die AstraZeneca-Aktie stand in der London-Sitzung um 09:28 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 135,96 GBP. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im FTSE 100, der im Moment bei 10'538 Punkten realisiert. Die Abwärtsbewegung der AstraZeneca-Aktie ging bis auf 135,74 GBP. Bei 136,72 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Bisher wurden heute 43'082 AstraZeneca-Aktien gehandelt.

Am 19.02.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 157,30 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 15,70 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 15.08.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 114,04 GBP ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 16,12 Prozent.

AstraZeneca-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 2,36 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,34 USD aus. AstraZeneca liess sich am 30.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,50 GBP beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,22 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat AstraZeneca im vergangenen Quartal 12.06 Mrd. GBP verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,07 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte AstraZeneca 11.26 Mrd. GBP umsetzen können.

Die AstraZeneca-Bilanz für Q4 2026 wird am 11.02.2027 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 10,26 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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