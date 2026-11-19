Die AstraZeneca-Aktie gab im London-Handel um 16:28 Uhr um 1,6 Prozent auf 134,30 GBP nach. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der derzeit bei 10'515 Punkten notiert. Das Tagestief markierte die AstraZeneca-Aktie bei 133,64 GBP. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 136,72 GBP. Bisher wurden heute 488'362 AstraZeneca-Aktien gehandelt.

Am 19.02.2026 markierte das Papier bei 157,30 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die AstraZeneca-Aktie 17,13 Prozent zulegen. Am 15.08.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 114,04 GBP. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 15,08 Prozent unter dem aktuellen Kurs der AstraZeneca-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass AstraZeneca-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,34 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete AstraZeneca 2,36 GBP aus. Die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal legte AstraZeneca am 30.10.2026 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,50 GBP, nach 1,22 GBP im Vorjahresvergleich. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat AstraZeneca im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,07 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 12.06 Mrd. GBP. Im Vorjahresviertel waren 11.26 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.02.2027 erfolgen.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass AstraZeneca ein EPS in Höhe von 10,26 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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