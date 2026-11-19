Die AstraZeneca-Aktie wies um 12:28 Uhr Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 134,81 GBP abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der aktuell bei 10'522 Punkten steht. Die AstraZeneca-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 134,74 GBP ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 136,72 GBP. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 160'139 AstraZeneca-Aktien.

Am 19.02.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 157,30 GBP an. Mit einem Zuwachs von mindestens 16,68 Prozent könnte die AstraZeneca-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 15.08.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 114,04 GBP. Abschläge von 15,41 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 2,36 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,34 USD. AstraZeneca gewährte am 30.10.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,50 GBP präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,22 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 7,07 Prozent auf 12.06 Mrd. GBP. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 11.26 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 11.02.2027 dürfte AstraZeneca Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass AstraZeneca einen Gewinn von 10,26 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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