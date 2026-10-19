AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
19.10.2026 09:29:00
AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca am Montagvormittag mit roten Vorzeichen
Die Aktie von AstraZeneca gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die AstraZeneca-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 123,66 GBP abwärts.
Die AstraZeneca-Aktie gab im London-Handel um 09:28 Uhr um 0,6 Prozent auf 123,66 GBP nach. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der derzeit bei 10'832 Punkten notiert. Im Tief verlor die AstraZeneca-Aktie bis auf 123,60 GBP. Den London-Handel startete das Papier bei 124,40 GBP. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 77'740 AstraZeneca-Aktien.
Am 19.02.2026 markierte das Papier bei 157,30 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die AstraZeneca-Aktie 27,21 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 114,04 GBP. Dieser Wert wurde am 15.08.2026 erreicht. Derzeit notiert die AstraZeneca-Aktie damit 8,43 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
AstraZeneca-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 2,36 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,34 USD belaufen. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte AstraZeneca am 27.07.2026 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,20 GBP beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,18 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 11.46 Mrd. GBP gegenüber 10.83 Mrd. GBP im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte AstraZeneca am 30.10.2026 präsentieren. Die Veröffentlichung der AstraZeneca-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 11.11.2027.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 10,25 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur AstraZeneca-Aktie
Aktie im Plus: AstraZeneca und Insitro vereinbaren KI-Partnerschaft in der Wirkstoffforschung
Milliarden-Deal: AstraZeneca setzt auf Summit Therapeutics - Summit-Aktie im Höhenflug
Aktien von Novartis, Roche, Novo Nordisk & Co.: Pharmakonzerne fordern Kurswechsel bei Gesundheitsinvestitionen
Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung
Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.Weiterlesen!
Nachrichten zu AstraZeneca PLC
|
10:02
|FTSE 100-Papier AstraZeneca-Aktie: So viel wäre eine AstraZeneca-Kapitalanlage von vor einem Jahr heute wert (finanzen.ch)
|
09:29
|AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca am Montagvormittag mit roten Vorzeichen (finanzen.ch)
|
16.10.26
|Zuversicht in Europa: STOXX 50 präsentiert sich zum Handelsende fester (finanzen.ch)
|
16.10.26
|Börse London in Grün: FTSE 100 zum Ende des Freitagshandels in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
16.10.26
|AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca am Nachmittag auf rotem Terrain (finanzen.ch)
|
16.10.26
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 am Nachmittag im Plus (finanzen.ch)
|
16.10.26
|Freundlicher Handel: FTSE 100 am Freitagnachmittag mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
16.10.26
|AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca am Mittag schwächer (finanzen.ch)
Analysen zu AstraZeneca PLC
|16.10.26
|AstraZeneca Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.10.26
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|15.10.26
|AstraZeneca Outperform
|RBC Capital Markets
|14.10.26
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|07.10.26
|AstraZeneca Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.10.26
|AstraZeneca Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.10.26
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|15.10.26
|AstraZeneca Outperform
|RBC Capital Markets
|14.10.26
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|07.10.26
|AstraZeneca Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.10.26
|AstraZeneca Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.10.26
|AstraZeneca Buy
|UBS AG
|15.10.26
|AstraZeneca Outperform
|RBC Capital Markets
|07.10.26
|AstraZeneca Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.10.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.09.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|08.09.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|02.09.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|25.08.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|19.08.26
|AstraZeneca Sell
|Deutsche Bank AG
|14.10.26
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|30.09.26
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|29.09.26
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|15.09.26
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|12.02.26
|AstraZeneca Halten
|DZ BANK
ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?
ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.
Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerAnleger üben sich in Zurückhaltung: SMI gibt nach -- DAX mit Verlusten zum Wochenstart -- Asiens Börsen schliessen uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt geht es am Montag nach unten. Auch der deutsche Aktienmarkt markiert einen schwächeren Start in die neue Handelswoche. In Fernost fanden die Märkte zum Wochenstart keine einheitliche Richtung.