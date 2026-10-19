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19.10.2026 09:29:00

AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca am Montagvormittag mit roten Vorzeichen

AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca am Montagvormittag mit roten Vorzeichen

Die Aktie von AstraZeneca gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die AstraZeneca-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 123,66 GBP abwärts.

AstraZeneca
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Die AstraZeneca-Aktie gab im London-Handel um 09:28 Uhr um 0,6 Prozent auf 123,66 GBP nach. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der derzeit bei 10'832 Punkten notiert. Im Tief verlor die AstraZeneca-Aktie bis auf 123,60 GBP. Den London-Handel startete das Papier bei 124,40 GBP. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 77'740 AstraZeneca-Aktien.

Am 19.02.2026 markierte das Papier bei 157,30 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die AstraZeneca-Aktie 27,21 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 114,04 GBP. Dieser Wert wurde am 15.08.2026 erreicht. Derzeit notiert die AstraZeneca-Aktie damit 8,43 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

AstraZeneca-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 2,36 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,34 USD belaufen. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte AstraZeneca am 27.07.2026 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,20 GBP beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,18 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 11.46 Mrd. GBP gegenüber 10.83 Mrd. GBP im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte AstraZeneca am 30.10.2026 präsentieren. Die Veröffentlichung der AstraZeneca-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 11.11.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 10,25 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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