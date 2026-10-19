AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292
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19.10.2026 16:29:00
AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca am Nachmittag behauptet
Die Aktie von AstraZeneca hat am Montagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Bei der AstraZeneca-Aktie liess sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im London-Handel hat das Papier einen Wert von 124,46 GBP.
Kaum Bewegung liess sich um 16:28 Uhr bei der AstraZeneca-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via London bei 124,46 GBP. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im FTSE 100, der zurzeit bei 10'749 Punkten liegt. Die AstraZeneca-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 124,68 GBP aus. Die höchsten Verluste verbuchte die AstraZeneca-Aktie bis auf 122,98 GBP. Bei 124,40 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 449'662 AstraZeneca-Aktien umgesetzt.
Am 19.02.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 157,30 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der AstraZeneca-Aktie ist somit 26,39 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 114,04 GBP fiel das Papier am 15.08.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 8,37 Prozent unter dem aktuellen Kurs der AstraZeneca-Aktie.
Zuletzt erhielten AstraZeneca-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,36 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,34 USD aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte AstraZeneca am 27.07.2026 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,20 GBP eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,18 GBP je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig wurden 11.46 Mrd. GBP vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte AstraZeneca 10.83 Mrd. GBP umgesetzt.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 30.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der AstraZeneca-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 11.11.2027.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 10,25 USD je Aktie in den AstraZeneca-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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