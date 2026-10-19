AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292
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19.10.2026 12:29:00
AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca am Mittag mit Verlusten
Die Aktie von AstraZeneca gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die AstraZeneca-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 123,34 GBP.
Die Aktie verlor um 12:28 Uhr in der London-Sitzung 0,9 Prozent auf 123,34 GBP. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im FTSE 100, der zurzeit bei 10'782 Punkten liegt. Die grössten Abgaben verzeichnete die AstraZeneca-Aktie bis auf 122,98 GBP. Zur Startglocke stand der Titel bei 124,40 GBP. Bisher wurden heute 190'556 AstraZeneca-Aktien gehandelt.
Am 19.02.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 157,30 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 27,53 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 114,04 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (15.08.2026). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die AstraZeneca-Aktie derzeit noch 7,54 Prozent Luft nach unten.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,34 USD. Im Vorjahr hatte AstraZeneca 2,36 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. AstraZeneca liess sich am 27.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 1,20 GBP. Im letzten Jahr hatte AstraZeneca einen Gewinn von 1,18 GBP je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite standen 11.46 Mrd. GBP in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10.83 Mrd. GBP umgesetzt.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 30.10.2026 erwartet. Am 11.11.2027 wird AstraZeneca schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.
Experten gehen davon aus, dass AstraZeneca im Jahr 2026 10,25 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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