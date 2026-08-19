AstraZeneca Aktie News: Anleger greifen bei AstraZeneca am Vormittag zu

Um 09:28 Uhr stieg die AstraZeneca-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 118,84 GBP. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im FTSE 100, der aktuell bei 10'735 Punkten steht. Bei 118,90 GBP erreichte die AstraZeneca-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 118,58 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Zuletzt wurden via London 47'063 AstraZeneca-Aktien umgesetzt.

Am 19.02.2026 markierte das Papier bei 157,30 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die AstraZeneca-Aktie damit 24,45 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 107,84 GBP fiel das Papier am 27.09.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 9,26 Prozent würde die AstraZeneca-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2025 2,36 GBP an AstraZeneca-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,32 USD aus. AstraZeneca liess sich am 27.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,20 GBP. Im Vorjahresviertel waren 1,18 GBP je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 11.46 Mrd. GBP in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10.83 Mrd. GBP umgesetzt.

Am 30.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von AstraZeneca veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 11.11.2027 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 10,24 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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