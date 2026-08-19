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19.08.2026 16:29:00

AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca zieht am Mittwochnachmittag an

AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca zieht am Mittwochnachmittag an

Die Aktie von AstraZeneca zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die AstraZeneca-Aktie im London-Handel an und legte um 2,5 Prozent auf 121,06 GBP zu.

AstraZeneca
132.29 CHF 2.06%
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Im London-Handel gewannen die AstraZeneca-Papiere um 16:28 Uhr 2,5 Prozent. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im FTSE 100, der aktuell bei 10'753 Punkten steht. Den höchsten Wert des Tages markierte die AstraZeneca-Aktie bei 121,40 GBP. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 118,58 GBP. Von der AstraZeneca-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 806'816 Stück gehandelt.

Bei 157,30 GBP markierte der Titel am 19.02.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 29,94 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der AstraZeneca-Aktie. Am 27.09.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 107,84 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 10,92 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2025 erhielten AstraZeneca-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,36 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,32 USD. Am 27.07.2026 lud AstraZeneca zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,20 GBP eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,18 GBP je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 11.46 Mrd. GBP gegenüber 10.83 Mrd. GBP im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die AstraZeneca-Bilanz für Q3 2026 wird am 30.10.2026 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 11.11.2027.

Experten gehen davon aus, dass AstraZeneca im Jahr 2026 10,24 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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17.08.26 AstraZeneca Overweight JP Morgan Chase & Co.
07.08.26 AstraZeneca Buy Jefferies & Company Inc.
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