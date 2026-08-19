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19.08.2026 12:29:00

AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca gewinnt am Mittag an Boden

AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca gewinnt am Mittag an Boden

Die Aktie von AstraZeneca zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Die AstraZeneca-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Plus bei 118,81 GBP.

AstraZeneca
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Um 12:28 Uhr konnte die Aktie von AstraZeneca zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 0,6 Prozent auf 118,81 GBP. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im FTSE 100, der derzeit bei 10'710 Punkten notiert. Die AstraZeneca-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 119,62 GBP. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 118,58 GBP. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 311'432 AstraZeneca-Aktien.

Am 19.02.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 157,30 GBP an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 32,40 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 27.09.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 107,84 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der AstraZeneca-Aktie liegt somit 10,17 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

AstraZeneca-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 2,36 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,32 USD aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte AstraZeneca am 27.07.2026. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,20 GBP beziffert, während im Vorjahresquartal 1,18 GBP je Aktie in den Büchern standen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat AstraZeneca im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,84 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 11.46 Mrd. GBP. Im Vorjahresviertel waren 10.83 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte AstraZeneca am 30.10.2026 präsentieren. Experten kalkulieren am 11.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von AstraZeneca.

Experten gehen davon aus, dass AstraZeneca im Jahr 2026 10,24 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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