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18.11.2026 09:29:00
AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca kommt am Vormittag kaum vom Fleck
Wenig Veränderung zeigt am Mittwochvormittag die Aktie von AstraZeneca. Im London-Handel kam die AstraZeneca-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 138,14 GBP.
Kaum Bewegung liess sich um 09:28 Uhr bei der AstraZeneca-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via London bei 138,14 GBP. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im FTSE 100, der aktuell bei 10'651 Punkten steht. Kurzfristig markierte die AstraZeneca-Aktie bei 138,50 GBP ihr bisheriges Tageshoch. Zwischenzeitlich weitete die AstraZeneca-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 137,54 GBP aus. Bei 137,70 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 42'259 AstraZeneca-Aktien umgesetzt.
Am 19.02.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 157,30 GBP. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 13,87 Prozent über dem aktuellen Kurs der AstraZeneca-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 15.08.2026 bei 114,04 GBP. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die AstraZeneca-Aktie derzeit noch 17,45 Prozent Luft nach unten.
Für AstraZeneca-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,36 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,34 USD ausgeschüttet werden. AstraZeneca liess sich am 30.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,50 GBP präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte AstraZeneca ein EPS von 1,22 GBP je Aktie vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,07 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 12.06 Mrd. GBP umgesetzt, gegenüber 11.26 Mrd. GBP im Vorjahreszeitraum.
AstraZeneca dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 11.02.2027 präsentieren.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem AstraZeneca-Gewinn in Höhe von 10,26 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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