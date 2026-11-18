Die AstraZeneca-Aktie musste um 12:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im London-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 137,18 GBP abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der bislang bei 10'644 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die AstraZeneca-Aktie bis auf 137,14 GBP. Bei 137,70 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 124'344 AstraZeneca-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.02.2026 bei 157,30 GBP. Gewinne von 14,67 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 15.08.2026 (114,04 GBP). Der derzeitige Kurs der AstraZeneca-Aktie liegt somit 20,29 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für AstraZeneca-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,36 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,34 USD ausgeschüttet werden. Die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal legte AstraZeneca am 30.10.2026 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,50 GBP beziffert, während im Vorjahresquartal 1,22 GBP je Aktie in den Büchern standen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 7,07 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 12.06 Mrd. GBP umgesetzt, gegenüber 11.26 Mrd. GBP im Vorjahreszeitraum.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 11.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten taxieren den AstraZeneca-Gewinn für das Jahr 2026 auf 10,26 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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