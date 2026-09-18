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18.09.2026 09:29:00

AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca steigt am Vormittag

AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca steigt am Vormittag

Die Aktie von AstraZeneca gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die AstraZeneca-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 125,04 GBP nach oben.

AstraZeneca
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Die AstraZeneca-Aktie stieg im London-Handel. Um 09:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 125,04 GBP. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im FTSE 100, der im Moment bei 10'791 Punkten tendiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die AstraZeneca-Aktie bei 125,30 GBP. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 124,60 GBP. Zuletzt wechselten via London 53'860 AstraZeneca-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.02.2026 bei 157,30 GBP. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die AstraZeneca-Aktie somit 20,51 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 27.09.2025 auf bis zu 107,84 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 13,76 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 2,36 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,34 USD je AstraZeneca-Aktie. Am 27.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,20 GBP präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte AstraZeneca ein EPS von 1,18 GBP je Aktie vermeldet. AstraZeneca hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 11.46 Mrd. GBP abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 10.83 Mrd. GBP erwirtschaftet worden waren.

AstraZeneca dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 30.10.2026 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 11.11.2027.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 10,26 USD je AstraZeneca-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: ESB Professional / Shutterstock.com
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