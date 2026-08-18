AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292
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18.08.2026 09:29:00
AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca am Vormittag nahezu unbewegt
Die Aktie von AstraZeneca hat am Dienstagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Zum Vortag unverändert notierte die AstraZeneca-Aktie zuletzt im London-Handel bei 115,65 GBP.
Die AstraZeneca-Aktie notierte im London-Handel um 09:28 Uhr bei 115,65 GBP und damit auf dem Niveau des Vortages. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im FTSE 100, der im Moment bei 10'722 Punkten tendiert. Die AstraZeneca-Aktie legte bis auf 115,96 GBP an, der bisherige Tageshöchstkurs. In der Spitze büsste die AstraZeneca-Aktie bis auf 115,48 GBP ein. Den Handelstag beging das Papier bei 115,58 GBP. Bisher wurden heute 50'383 AstraZeneca-Aktien gehandelt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 157,30 GBP erreichte der Titel am 19.02.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 36,02 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.09.2025 bei 107,84 GBP. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 6,75 Prozent.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 2,36 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,32 USD. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte AstraZeneca am 27.07.2026. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,20 GBP beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,18 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,84 Prozent auf 11.46 Mrd. GBP aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10.83 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.
Die AstraZeneca-Bilanz für Q3 2026 wird am 30.10.2026 erwartet. Am 11.11.2027 wird AstraZeneca schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2027 präsentieren.
Experten taxieren den AstraZeneca-Gewinn für das Jahr 2026 auf 10,24 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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