AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292
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18.08.2026 12:29:00
AstraZeneca Aktie News: Anleger schicken AstraZeneca am Dienstagmittag ins Plus
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von AstraZeneca. Die AstraZeneca-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Plus bei 116,21 GBP.
Um 12:28 Uhr stieg die AstraZeneca-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 116,21 GBP. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im FTSE 100, der im Moment bei 10'722 Punkten tendiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die AstraZeneca-Aktie bisher bei 116,26 GBP. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 115,58 GBP. Die Anzahl der bisher gehandelten AstraZeneca-Aktien beläuft sich auf 405'559 Stück.
Bei 157,30 GBP markierte der Titel am 19.02.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 35,36 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.09.2025 bei 107,84 GBP. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 7,20 Prozent unter dem aktuellen Kurs der AstraZeneca-Aktie.
Die Dividendenausschüttung für AstraZeneca-Aktionäre betrug im Jahr 2025 2,36 GBP, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,32 USD belaufen. Am 27.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,20 GBP. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,18 GBP je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat AstraZeneca mit einem Umsatz von insgesamt 11.46 Mrd. GBP abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10.83 Mrd. GBP erwirtschaftet worden waren, um 5,84 Prozent gesteigert.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 30.10.2026 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 11.11.2027.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 10,24 USD je Aktie in den AstraZeneca-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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