Die Aktionäre schickten das Papier von AstraZeneca nach unten. In der London-Sitzung verlor die Aktie um 09:28 Uhr 1,0 Prozent auf 138,96 GBP. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der derzeit bei 10'802 Punkten notiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die AstraZeneca-Aktie bis auf 138,92 GBP. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 139,38 GBP. Bisher wurden heute 34'471 AstraZeneca-Aktien gehandelt.

Am 19.02.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 157,30 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die AstraZeneca-Aktie damit 11,66 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 15.08.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 114,04 GBP ab. Derzeit notiert die AstraZeneca-Aktie damit 21,85 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für AstraZeneca-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 2,36 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,34 USD ausgeschüttet werden. AstraZeneca liess sich am 30.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,50 GBP. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,22 GBP je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat AstraZeneca mit einem Umsatz von insgesamt 12.06 Mrd. GBP abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11.26 Mrd. GBP erwirtschaftet worden waren, um 7,07 Prozent gesteigert.

Am 11.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Von Analysten wird erwartet, dass AstraZeneca im Jahr 2026 10,26 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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