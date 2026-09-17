AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292
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17.09.2026 09:29:00
AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca verteuert sich am Donnerstagvormittag
Die Aktie von AstraZeneca gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das AstraZeneca-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 122,85 GBP.
Das Papier von AstraZeneca legte um 09:28 Uhr zu und stieg im London-Handel um 1,2 Prozent auf 122,85 GBP. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im FTSE 100, der zurzeit bei 10'765 Punkten liegt. Den Tageshöchststand markierte die AstraZeneca-Aktie bei 122,94 GBP. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 122,02 GBP. Von der AstraZeneca-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 100'338 Stück gehandelt.
Am 19.02.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 157,30 GBP und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die AstraZeneca-Aktie damit 21,90 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.09.2025 (107,84 GBP). Mit einem Abschlag von mindestens 12,22 Prozent könnte die AstraZeneca-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 2,36 GBP an AstraZeneca-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,34 USD. AstraZeneca liess sich am 27.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 1,20 GBP je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei AstraZeneca noch ein Gewinn pro Aktie von 1,18 GBP in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 11.46 Mrd. GBP in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,84 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte AstraZeneca einen Umsatz von 10.83 Mrd. GBP eingefahren.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.10.2026 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 11.11.2027.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je AstraZeneca-Aktie in Höhe von 10,26 USD im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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