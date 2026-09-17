AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca verteuert sich am Donnerstagnachmittag

Die AstraZeneca-Aktie stand in der London-Sitzung um 16:28 Uhr 1,3 Prozent im Plus bei 122,96 GBP. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im FTSE 100, der zurzeit bei 10'785 Punkten liegt. Der Kurs der AstraZeneca-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 123,90 GBP zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 122,02 GBP. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 579'434 AstraZeneca-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 19.02.2026 auf bis zu 157,30 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 27,93 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.09.2025 bei 107,84 GBP. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 12,30 Prozent.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 2,36 GBP an AstraZeneca-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,34 USD. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte AstraZeneca am 27.07.2026. Das EPS wurde auf 1,20 GBP beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,18 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat AstraZeneca 11.46 Mrd. GBP umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5,84 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 10.83 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 30.10.2026 dürfte AstraZeneca Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 11.11.2027 dürfte AstraZeneca die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

In der AstraZeneca-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 10,26 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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