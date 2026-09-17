Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’947 0.6%  SPI 19’695 0.7%  Dow 51’778 0.6%  DAX 25’717 0.7%  Euro 0.9462 0.0%  EStoxx50 6’323 0.9%  Gold 4’373 0.7%  Bitcoin 63’823 1.3%  Dollar 0.8242 0.0%  Öl 103.5 -1.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Goldpreis: Leichte Erholung vor dem Wochenende
Bitcoin-Gold-Korrelation auf hohem Niveau: Was Anleger daraus ableiten können
Anthropic-IPO im Schatten der KI-Angst: Jetzt warnt sogar ein Insider
Sandoz-Aktie: Zulassung für Semaglutid-Generikum in Kanada erhalten - Konkurrenz für Novo Nordisk?
Nestlé-Aktie: Putin entzieht Nestlé die Kontrolle in Russland
Suche...
ETF Sparplan

AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

17.09.2026 16:29:00

AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca verteuert sich am Donnerstagnachmittag

AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca verteuert sich am Donnerstagnachmittag

Die Aktie von AstraZeneca zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von AstraZeneca konnte zuletzt klettern und stieg im London-Handel um 1,3 Prozent auf 122,96 GBP.

AstraZeneca
135.72 CHF -0.54%
Kaufen Verkaufen

Die AstraZeneca-Aktie stand in der London-Sitzung um 16:28 Uhr 1,3 Prozent im Plus bei 122,96 GBP. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im FTSE 100, der zurzeit bei 10'785 Punkten liegt. Der Kurs der AstraZeneca-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 123,90 GBP zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 122,02 GBP. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 579'434 AstraZeneca-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 19.02.2026 auf bis zu 157,30 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 27,93 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.09.2025 bei 107,84 GBP. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 12,30 Prozent.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 2,36 GBP an AstraZeneca-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,34 USD. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte AstraZeneca am 27.07.2026. Das EPS wurde auf 1,20 GBP beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,18 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat AstraZeneca 11.46 Mrd. GBP umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5,84 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 10.83 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 30.10.2026 dürfte AstraZeneca Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 11.11.2027 dürfte AstraZeneca die Q3 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

In der AstraZeneca-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 10,26 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur AstraZeneca-Aktie

AstraZeneca-Aktie steigt dennoch: Brustkrebs-Pille verfehlt wichtiges Studienziel

AstraZeneca-Aktie unbeeindruckt: Neues COPD-Medikament könnte zum Milliardenprodukt werden

Aktien von AstraZeneca und Daiichi Sankyo im Blick: EU-Zulassung für Enhertu-Kombitherapie


Bildquelle: g-stockstudio / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber

KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.

Weiterlesen!

Nachrichten zu AstraZeneca PLC

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten