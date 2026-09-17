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AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292

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17.09.2026 12:29:00

AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca verteuert sich am Donnerstagmittag

AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca verteuert sich am Donnerstagmittag

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von AstraZeneca. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 0,7 Prozent auf 122,26 GBP zu.

AstraZeneca
135.41 CHF -0.77%
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Die AstraZeneca-Aktie stand in der London-Sitzung um 12:28 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 122,26 GBP. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im FTSE 100, der derzeit bei 10'718 Punkten notiert. Die AstraZeneca-Aktie legte bis auf 122,94 GBP an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 122,02 GBP eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 213'762 AstraZeneca-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 157,30 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.02.2026). Der derzeitige Kurs der AstraZeneca-Aktie liegt somit 22,28 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.09.2025 bei 107,84 GBP. Mit einem Abschlag von mindestens 11,79 Prozent könnte die AstraZeneca-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 2,36 GBP an AstraZeneca-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,34 USD. Am 27.07.2026 lud AstraZeneca zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Das EPS wurde auf 1,20 GBP beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,18 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,84 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 11.46 Mrd. GBP, während im Vorjahreszeitraum 10.83 Mrd. GBP ausgewiesen worden waren.

Voraussichtlich am 30.10.2026 dürfte AstraZeneca Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 11.11.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 10,26 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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